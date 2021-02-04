طفلة تلا تنفي تحرش المدرس بها أمام النيابة: «أمي كانت بتقرصني»

قال عبدالعزيز نصير، المحامي محامي الطفلة التي تحرش بها مدرسها بالمنوفية، إن النيابة استدعت الطفلة فور استفاقتها من الغيوبه لسؤالها عما حدث وأسباب تواجد علامات حمراء وزرقاء في الجزء السفلي من جسدها، مشيرا إلى أن الطفلة نفت تحرش المدرس بها.

الطفلة تنفي تحرش المدرس بها أمام النيابة

وأضاف «نصير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفلة أكدت في التحقيقات أمام النيابة أن المدرس لم يتحرش بها ولم يعتد عليها قائلة: «المدرس معملش حاجه معايا»، موضحا أن وكيل النيابة حاول سؤالها بأكثر من شكل لإمكانية تأثرها بالغيبوبة ولكن الطفلة نفت.

أسباب الكدمات بجسدها

وأوضح، ان الطفلة أكدت أن العلامات الحمراء الحمراء والزرقاء في الجزء السفلي من جسمها لم تكن نتيجة التعدي أو التحرش بها من المدرس، حيث أكدت أن العلامات أسفل الجسم جاءت من «قرص»، والدتها لها بشكل مستمر .

كانت النيابة العامة بتلا، أمرت بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بالطفلة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان صحة اعتداءه عليه الطفلة جنسيا أو التحرش بها .

رواية الأسرة عن الواقعة

أسرة الطفلة «ن.ب»، حررت محضرا اتهمت فيه المدرس بالتحرش بها، وكشف مصادر مقربة من الأسرة، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن أول ما ظهر علي الطفلة من أعراض غريبة كان ارتفاع في درجات الحرارة وإرهاق عام، وتم نقل الطفلة إلي المستشفي لتلقي العلاج ورأي أحد الأطباء إمكانية إصابة الطفلة بالتهاب سحائي ويجب عرضها على طبيب متخصص.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطبيب المختص فور رؤيتها نفي إصابتها بالإلتهاب السحائي، ووقع عليها الكشف الطبي الدقيق، واكتشف وجود علامات حمراء وزرقاء أسفل جسم الطفلة بمنطقة «الفخذين«، وكانت الطفلة في حالة صدمة وظلت مشوشة الوعي لأكثر من يومين .