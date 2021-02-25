ذو تقنية فريدة.. طبيب في موسكو يوضح أهمية لقاح «سبوتنيك V» الروسي

أوضح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي «سبوتنيك V» و«استرازينيكا / AZD 1222»، المستورد من كوريا الجنوبية، بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة؛ للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

من جهته، قال الدكتور إسلام شعبان، الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن أهمية اللقاح الروسي، تأتي بعد أن أثبت نتائج جيدة خلال تجربته في روسيا، وهو الآن يستخدم في تلقيح المواطنين، بعدما مر بالتجارب السريرة في المرحلة الثالثة، وأثبت كفاءة في مساعدة المصابين على التعافي.

وأوضح «شعبان» لـ«الوطن» أن اللقاح الروسي يؤخذ في هيئة جرعتين، تمنح الثانية بعد مرور 3 أسابيع على تعاطي الأولى، مشيرا إلى أن «سبوتنيك V» يتميز عن غيره؛ لتوافر تقنية الفيروسات الغدية البشرية ثنائية النواقل به، وهي فيروسات مهندسة وغير قادرة على التكاثر، وتحمل المادة الوراثية من ارتفاع فيروس كورونا.

ونوه الباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، إلى أن هذه التقنية تساعد في التغلب على المناعة الموجودة مسبقا ضد الفيروسات الغدية، مشيرا إلى أن روسيا استفادت من تعديل منصة لقاح ثنائية النواقل، وطورت لمكافحة حمى الإيبولا، من أجل COVID-19، التي مرت بجميع مراحل التجارب السريرية، واستخدمت للقضاء على وباء الإيبولا في أفريقيا.

وأكدت التجارب نجاح العقار «سبوتنكV»، في زيادة معدلات الشفاء بالمستشفيات الروسية؛ إذ يساعد اللقاح في تكوين أجسام مضادة ضد الفيروس، تعمل على الحد من انتشاره داخل الجسم.