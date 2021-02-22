عاجل.. «جبالي» يوقع بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي (صور)

وقّع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، بروتوكل تعاون بين البرلمان المصري والبرلمان العربي، خلال جلسة البرلمان العربي المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال رئيس مجلس النواب المصري، خلال توقيع البروتوكول: «في هذا الإطار نتطلع بكل الترحيب أن يكون توقيع التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري اليوم دافعا وحافزًا للتعاون المثمر في سبيل التطوير المستمر للعمل البرلماني في وطننا العربي».