الطب الوقائي: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 16.7 مليون

أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال تستهدف 16.7 مليون طفل، مشيرا إلى أنها ستكون في فرق متحركة وثابتة.

ولفت «عيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «من مصر»، إلى أن الفرق المتحركة ستكون من شقة لأخرى؛ لتضمن الوصول لجميع الأطفال في المنازل، بينما الثابتة ستكون في مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومحطات الأتوبيس والمترو وأمام النوادي والكنائس والمساجد.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي، أن موانع التطعيم أهمها الأطفال مرضى نقص المناعة الأولية، والذين يحصلوا على العلاج الكيماوي، ومرضى السرطان، والمصابين بأمراض حادة، ويعانون من ارتفاع درجة الحرارة.

ونوه الدكتور علاء عيد، إلى أن الأطفال يمكنهم تناول التعطيم بعد انتهاء الأعراض، مشيرا إلى أن التطعيمات يمكن الحصول عليها في أي مكان على مستوى الجمهورية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغيرهم «المقيمين على أرض مصر»، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد المقبل حتى الأربعاء 3 مارس 2021؛ إذ تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان.

وتأتي الحملة، ضمن الحملات القومية التي تستهدفها مصر ضد شلل الأطفال، وتنفذها وزارة الصحة والسكان سنويا؛ للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وتنفذ وزارة الصحة حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.