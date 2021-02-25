«حياة كريمة» تحقق حلم «الكوامل» في مستشفى: حياتنا كانت على كف عفريت

«نفسنا لما نتعب نلاقي مكان قريب وكويس نتعالج فيه».. جملة ترددت كثيرًا على لسان أهالي الصعيد، تضررًا من قلة الوحدات الصحية وطلبًا لأحد أبسط الحقوق وهو الحق في الصحة، لتستجيب مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى طلبات أهالي قرية الكوامل بحري بمركز سوهاج في محافظة سوهاج.

على مساحة ضحمة، شيّدت «حياة كريمة» وحدة طب أسرة (الكوامل بحري)، لخدمة أهالي القرية وتحقيق طموحاتهم في صحة أفضل لهم ولأولادهم، وتسهيل عملية الانتقال إلى مكان أبعد لتلقي العلاج، بعد بناء المستشفى لخدمة عدد من القرى المتجاورة في سوهاج.

بطراز عصري وشكل جمالي، بدّت الوحدة الصحية في «الكوامل»، حيث جاءت واجهتها باللون الأزرق، وغلب على معظم البنايات والأبواب اللون ذاته، وهي تتكون من طابقين، وعدد كبير من الغرف، التي تنتظر وصول الأسرّة والأجهزة الطبية، فور الانتهاء من لمسات عمال البناء الأخيرة للوحدة الصحية.

«الوطن» رصدت من خلال حملتها «حياة كريمة.. قريتنا بتتغير»، التي أطلقتها لتغطية ملحمة البناء والتنمية التي يشهدها مشروع تطوير قرى الريف المصري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تنمية القرى المصرية، وفق مراحل زمنية محددة تبدأ بالقرى الأكثر احتياجا، التي يزيد نسبة الفقر فيها عن 70%، نظافة المرافق ودورات المياه والشاشات الإلكترونية المعلقة على الحوائط في المستشفى لتنظيم الأدوار، والأرضية المغطاة بالسيراميك والألوان المتناسقة للوحدة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون و500 ألف جنيه.

أهالي قرية الكوامل، أعربوا عن سعادتهم البالغة بإنشاء وحدة صحية جديدة لهم، وفقًا لما قاله محمد الحداد، لافتًا إلى أنّ أهل القرية حين يمرض أحدهم كان يضطر لقطع مسافة طويلة لتلقي العلاج، والتي غالبا ما تجعل حالته تزداد سوءا إذا كانت خطرة، ولكن الآن ستكون الأمور أسهل كثيرًا.

أهالي الكوامل: روحنا كانت على كف عفريت

يوافق خلف السيد حسن سابقه الرأي، في أنّ بناء وحدة صحية جديدة في «الكوامل» أمر جيد ومبشر، وينقذهم من عناء السفر من أجل الدواء، شاكرًا مبادرة «حياة كريمة» والرئيس السيسي.

تحدث «خلف» عن فكرة السيدات الحوامل من أهل القرية، واللاتي كن يحرصون على البحث عن مستشفى أولا للوضع قبل الإقدام على فكرة الحمل: «كنا بنخاف زوجاتنا يحملوا عشان ميتبهدلوش، وروحهم كانت على كف عفريت، ودلوقتي هقول لمراتي احملي براحتك عندنا مستشفى».