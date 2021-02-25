تجار الخضر يؤكدون عودة الأسواق للعمل.. ولا شكاوى من نقص المعروض

استأنفت أسواق التجزئة بالمحافظات عملها اليوم، وسط وفرة كبيرة من المعروض وتراجع كبير في الطلب، وذلك بعد موجة طقس سيء أصابت الأسواق بالشلل التام.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة لـ «الوطن» إن هناك تراجعاً كبير فى الطلب رغم وفرة وزيادة الإنتاج.

وأكد النجيب على استقرار الأسعار، موضحاً أن سوق الخضراوات والفاكهة يعاني زيادة المعروض نتيجة ركود المبيعات، وهو ما أدى إلى ثبات الأسعار، باستثناء الفاصوليا والليمون.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، مزيداً من الاستقرار لتنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف، مدعوما بتصريحات وزارة التموين بضخ 20%من الخضر والفاكهة عبر منافذها.

من جانبه، قال محسن الفيومي رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة، إنّ هناك انتظاماً فى حركة النقل، لافتاً إلى أن أسواق الجملة تعمل 24ساعة، وإن هناك رصد دائم لحالة للسوق التي أظهرت عدم زيادة الأسعار خلال الطقس السيء، موضحا أنّ الطماطم والبطاطس والبصل مؤشر على الاستقرار فى قائمة أصناف الخضر.

وتابع الفيومي، أنّ الأسعار تشهد استقراراً وتراجعاً سعرياً لم تشهدة من قبل مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا عدم وجود شكوى واحدة من عدم توافر أي سلعة.

وطمأن الفيومي المواطنين، بشأن توافر أصناف الخضر والفاكهة قبيل رمضان نتيجة توافر كافة الأصناف وزيادة المعروض، ما يؤدي لانضباط الأسعار ومزيد من استقرار السوق، موضحا أن الأسواق رغم زيادة المعروض لم تشهد حالات تخزين مقارنة بالأعوام الماضية، إذ كانت تؤثر على الأسعار أو المعروض من أصناف الفاكهة والخضر والتي تخضع عادة للعرض والطلب.

وسجلت أسعار الخضر استقرار فى أسواق الجملة ليباع كيلو البطاطس بأسعار تتراوح بين 75 إلى 150 قرشًا في أسواق العبور، والباذنجان من 75 لـ150 جنيهًا والفلفل يباع باسعارتتراوح مابين 2 و3 جنيهات.

وتباع الطماطم بجنيه ونصف، حيث سجل سعر الفلفل الرومي 2.5 جنيه وتراوح سعر كيلو الباذنجان من 75 قرشًا إلى 1.5 جنيه بأصنافه، وبلغت أسعار الخيار من 2.5 – 3 جنيهات، فى حين بلغ سعر الملوخية من 2.5 – 3 جنيهات للكيلو وأسعار البرتقال تراوحت من 2.5 – 3 جنيهات واليوسفي تراوح ما بين 1.5 – 2.5 جنيه والجوافة من 3 – 5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الرمان من 4 – 6 جنيهات.