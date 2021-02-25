محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع «أعضاء الشيوخ» لمتابعة محاور خطة التطوير

عرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على أعضاء مجلس الشيوخ ما أنجزته المحافظة في 9 محاور بقطاعات «التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة، وتنمية وبناء الإنسان»، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

كما عرض رحمي، الخطة الاستثمارية 2020/2021 والتي بلغت نسبة إنجازها 46.4% و79% للخطة الإضافية، وكذلك أعمال رصف وتطوير 550 شارعاً وطريق ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.

وأشار رحمي إلى قيام المحافظة بتنفيذ مشروعات إنتاجية كبرى وهي المجزر النصف آلي بقرية شبشبير الحصة/ ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم وتم إنجازهما بنسبة 70% بإجمالي 104 ملايين جنيه، وجارِ افتتاحهما في يونيو القادم، وكذلك مشروع مدينة طنطا الجديدة والذي يُعد الامتداد التوسعي للمحافظة وسيمثل نقلة حضارية، بجانب مشروع مدينة المحلة الجديدة.

وألقى المحافظ الضوء على المشروعات المرشحة للافتتاح الرئاسي (المجمع الصناعي بالمحلة، المنطقة اللوجستية، محطة الصرف الصحي بالدواخلية، محطة مياه طنطا، تطوير العشوائيات ومستشفى صدر طنطا) بإجمالي استثمارات 7 مليارات جنيه.

وأشاد النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، مشيدًا بجهود المحافظ الذي يعمل ليلًا ونهارًا من خلال رؤية واضحة استطاع من خلالها إنجاز ملفات دامت لسنوات عديدة دون أي حلول.

وأكد النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، أن المحافظة تشهد طفرة في إنجاز مشروعات التطوير وتفوقت في إنجازها على غيرها من المحافظات، وعلى رأس هذه المشروعات مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، مشروع تطوير ميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث سيتم وضع المحافظة على الخريطة السياحية الدينية الإسلامية والمسيحية.

وتبادل المحافظ والنواب النقاش حول خطة التطوير وعرض النواب آرائهم حولها وما تم إنجازه منها وأثنوا على المشروعات التي تقوم المحافظة بها والمجهود الذي يبذله محافظ الغربية، مطالبين المحافظ بالمزيد من الجهد في ملفات تدوير المخلفات خاصةً في مصنعي المحلة ودفرة.