«لو معندكش إنترنت».. كيف تقدم تظلما على بطاقة التموين؟

أتاحة وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تقديم تظلم لأصحاب البطاقات التموينية عن طريق الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية، أو دعم مصر، لكن هناك حالات يصعب عليها استخدام الإنترنت، أو قرى لا يوجد بها خطوط الخدمة، أتاحت الوزارة لهم تقديم تظلمات عبر الإجراءات التالية:

- التوجه إلى مكتب التموين التابع لصاحب التظلم، وطلب استمارة تقديم تظلم.

- ملء الاستمارة مثل رقم البطاقة التموينية ورقم القومي لصاحب البطاقة.

- إرفاق بعض المستندات مع البطاقة، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية وكل الأفراد المسجلين على البطاقة.

- كتابة رقم الهاتف الخاص بأحد أفراد الأسرة على استمارة التظلم.

- تسليم الملف إلى مكتب التموين مع الحصول على وصل يفيد أنك قمت بتسليم التظلم إلى الموظف المختص في مكتب التموين.

ووضعت الحكومة المصرية بعض المعايير التي بناء عليها يعرف المستحقين للدعم التمويني من غيرهم، وتحديدهم من خلال المعايير الآتية:

السيارات: إذا كانت الأسرة تمتلك أكثر من 3 سيارات، أو سيارة حديثة ذات قيمة شرائية عالية، وموديل أكثر من 2013.

الكهرباء: إذا كانت الأسرة تستهلك أكثر من ألف كيلو وات شهريا.

الراتب الشهري: في حالة أن الأسرة لها وظيفة حكومية تحصل منها على راتب 12 ألف جنيه شهريا.

المصاريف: هناك بعض المصاريف التي إذا تجاوزت حدا معينا يكون صاحبها غير مستحق لدعم، وهي كالآتي:

1- إذا كانت المصروفات الدراسية أكثر من 50 ألف جنيه.

2- إذا كان استهلاك الأسرة من فاتورة الهاتف المحمول يتعدى 800 جنيه.

3- إذا وقعت قيمة مضافة على الأسرة بمبلغ 200 ألف جنيه.

4- إذا وقعت مبلغ ضرائب على الأسرة بمعدل 100 ألف جنيه.

5- إذا وقعت على الأسرة جمارك استيراد أو تصدير بمبلغ 100 ألف جنية.

6- إذا كانت الأسرة تمتلك أكثر من 15 فدانا من الأراضي الزراعية.