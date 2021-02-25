أحمد صادق يكشف عن شخصيته في «اللي ملوش كبير» بصورة وتعليق

نشر الفنان أحمد صادق، أول صورة له من كواليس تصوير مسلسل «اللي ملوش كبير» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر خلالها بملامح صارمة وحادة، ويزين وجهه «لحية» بيضاء، ومستندًا على «عصا» ومرتديًا «عباءة»، وخلفه صورة الفنان أحمد العوضي معلقة على الحائط، في إشارة لوجود صلة قرابة بينهما في المسلسل ويحمل اسم «شعبان الكبير».

وكتب صادق، تعليقًا على الصورة: توكلناعلى الله، شعبان الكبيرفي اللي ملوش كبير.

مسلسل «اللي ملوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وسبق تعاونهم في رمضان 2020 من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية.

بطولة عدد من النجوم

ويشارك الفنان أحمد صادق، في أحداث مسلسل «اللي ملوش كبير» المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2021.

ويجمع مسلسل «اللي ملوش كبير» بين ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي لأول مرة بعد إعلان زواجهما في 2020، وسبق تعاونهما من خلال مسلسل «لآخر نفس»، وعرض في رمضان 2019 بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، محمد عز، تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، إخراج حسام علي.

مسلسل «اللي ملوش كبير» يجمع عدداً من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، منهم خالد الصاوي، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، عايدة رياض، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، إيمان السيد، بدرية طلبة، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق.

أحداث مسلسل «اللي ملوش كبير» تدور حول الفتاة «غزل» والتي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تتزوج من رجلاً مسنًا و يكبرها فى العمر بمراحل، وفي إطار الأحداث تدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتتوالى الأحداث في إطار دراما اجتماعية رومانسية مليئة بالإثارة والتشويق.