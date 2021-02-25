تجديد حبس شقيقين متهمين بقتل شاب بسبب ركنة توك توك في الأميرية

جدد قاضي المعارضات، منذ قليل، حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل سائق توك توك في دائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، للخلاف على ركنة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين كل من «م. ط» 23 سنة، متوفى، إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وبين كلا من «م. ه» 18 سنة، وشقيقه «محمود.ه» 25 سنة، عاطلين.

التحريات: خلافات الجيرة وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات بحدوث خلافات سابقة بين طرفي الواقعة بسبب الجيزة وتجددت يوم الواقعة.

وأضافت التحريات أنه في يوم الواقعة ذهب المجني عليه بعد انتهاء عمله على التوك توك الخاص به إلى الشارع المقيم فيه، وأثناء ركن التوك توك بجوار منزله قام أحد المتهمين بالتعدي عليه باللفظ رافضا ركن الضحية للتوك توك الخاص به في الشارع محل إقامتهم جميعا.

وأوضحت التحريات أنه حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه وسرعان ما تدخل شقيق المتهم لمناصرته، فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة وقام أحد المتهمين بتسديد طعنه للمجني عليه في الصدر وسقط وسط بركة من الدماء.

وعلى الفور نقله الأهالي إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأضافت التحريات أن اسرة المجني عليه كانت قد حررت محضرا ضد أحد المتهمين طالبت فيه بعدم التعرض لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن ، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهما 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما قررت عرضهما علي الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات.

وصباح اليوم تم عرض المتهمين علي قاضي المعارضات، والذي قرر التجديد بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.