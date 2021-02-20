شهيد شهامة جديد بالمنوفية.. طعنة خطأ أثناء فض مشاجرة بين عاملين

شهدت مدينة قويسنا، في محافظة المنوفية، سقوط «شهيد شهامة» جديد، اليوم السبت، حيث لقي شاب يُدعى «محمود ع. ف.»، موظف بالمنطقة الصناعية، مصرعه إثر قيام أحد الأشخاص بطعنة بآلة حادة، أثناء محاولته فض اشتباك بين اثنين من العمال، حيث أصيب بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لـ«الوطن»، إلى قيام المجني عليه بمحاولة فض مشاجرة بين اثنين من العاملين في المنطقى الصناعية بمدينة قويسنا، إلا أن أحد الطرفين، ويدعى «خالد أ. ش.»، سدد إليه طعنة نافذة، باستخدام أداة حادة «سكين»، أودت بحياته، وأثبتت التحريات أن المجني عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة، وإنما كان يحاول إنهاءها والصلح بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن قوة من مركز شرطة قويسنا تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور حدوث الواقعة، والذي اعترف بقتل الشاب بالخطأ، أثناء مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، وقيام المجني عليه بمحاولة الصلح بينهما، مشيراً إلى أن عدم حدوث أي إصابات بين طرفي المشاجرة.

وتلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بوفاة شاب يدعى «محمود ع. ف.»، 20 سنة، أثناء محاولته فض مشاجرة بين اثنين من العاملين بمنطقة قويسنا الصناعية، حيث قام أحدهما ويدعى «خالد أ. ش.»، بطعن المجني عليه بأداة حادة في الصدر، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة، فور حدوث الواقعة، وتم التحفظ على جثة المجني عليه تحت تصرف النيابة.

وتم تحرير المحضر اللازم بدائرة مركز شرطة قويسنا، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين العاملين في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بعد وفاة المجني عليه متأثراً بإصابته، مؤكدين أنه كان يتميز بحسن الخلق والطيبة، واعتبر أحد أصدقائه أنه «سقط شهيداً لشهامته، وموقفه الشجاع، خوفاً على اثنين متربوش»، بحسب وصفه، بينما قال آخر: «ربنا يرحمه، كان محترماً وشهماً»، وتابع ثالث قائلاً: «شهيد الشهامة، ادعو له بالرحمة».