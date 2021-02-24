«طعنة سكين» تنهي حياة شاب في مشاجرة بالمنيا

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن تلقى طعنة بالسكين في القلب، فارق على إثرها الحياة، بعد مشاجرة نشبت بينه وبين شخص أخر في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بمقتل شاب بإحدى القرى في مشاجرة مع أخر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين مقتل شخص يدعى «عادل لطفي»، 31 عاما، مدير فرع لإحدى المؤسسات الأهلية، وأن المتهم بقتله يدعى «أ. ح. س»، وذلك إثر نشوب مشاجرة بقرية داخل مركز أبو قرقاص، بين المتهم وآخرين يعملون بالمؤسسة أثناء تحصيلهم لأقساط من بعض المتعاملين معهم، وفور تدخل المجني عليه لمعاتبة المتهم لمضايقة العاملين أثناء تنفيذ مهام عملهم، تلقى طعنة بسكين أنهت حياته.

جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، فيما سلم المتهم نفسه للأجهزة الأمنية، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.