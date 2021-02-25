الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تستعد لزيارة سفير الفاتيكان بمصر

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، برئاسة القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، عن استعدادا الكنيسة للزيارة مرتقبة لممثل قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر، منتصف شهر مارس المقبل.

وكشف «أديب»، أن زيارة سفير الفاتيكان بمصر، تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة له منذ تنصيبه، وسيتم وضع برنامج الزيارة طبقآ لبروتوكول لاستقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة .

وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الزيارة تتضمن إقامة قداس احتفالي بحضور نيافه الأنبا عمانوئيل صباح الجمعة في الثاني عشر من شهر مارس المقبل بكنيسة القديس يوسف بالغردقة

وأكد أن زيارة سفير الفاتيكان، هي الأولى لمدينة الغردقة السياحية، وسيكون لها مردودا إيجابي على القطاع السياحى بالبحر الأحمر ، مشيراً أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام وسيكون هناك برنامج دقيق لها طبقآ للبرتوكولات الرسمية .

كانت أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في بيان، أن قداسه البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر سوف يزور كنيسة القديس يوسف بالغردقة فى ضيافة الانبا عمانؤيل مطران الأقصر التابع لها كنيسة الكاثوليك بالغردقة ، وسوف يشتركا معا فى صلاة القداس الإلهي يوم الجمعه 12 مارس المقبل، حيث سيكون فى استقبالهما الاب يؤانس اديب راعى الكنيسة و شعب الكنيسة بالبحر الأحمر .

وفي ذات السياق أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، عن أن المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، اختتم زيارته الرعوية إلى ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والتى امتدت إلى خمسة أيام بدعوة من الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك .