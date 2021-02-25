متى ينتهي كورونا؟.. جدل عالمي حول موعد انتهاء الوباء: «أقصاها 2028»

متى ينتهي وباء كورونا؟.. سؤال يدور في أذهان العالم أجمع، بعد أن أرهق الفيروس «كوفيد 19» المستجد جميع الدول، وحصد وأصاب من سكانها الملايين، ولم يكتفي بذلك بل يستمر في التحورات لإظهار سلالات جديدة أسرع انتشارًا وأكثر شراسة.

قال هانز كلوغ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية العام المقبل 2022، بعد تجاوز السيناريو الأسوأ للوباء، حسبما وصف، مضيفًا أن العالم أصبح يعرف الكثير عن فيروس «كوفيد 19» مقارنة مع بداية تفشيه عالميًا في 2019.

وذكر «كلوغ»، أن الفيروس لن ينتهي نهائيًا، إلا أنه لم يصبح هناك جائحة وإجراءات احترازية شديدة وصارمة بداية من 2022، بحسب ما نشره موقع «112 إنترناشيونال».

«بلومبرج» الأمريكية: انتهاء كورونا في 2028

بينما تتوقع وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أن انتهاء فيروس كورونا سيكون في عام 2028، وذلك بعد تعثر توزيع لقاحات كورونا المضادة للفيروس المستجد في بعض المناطق، حيث يستمر توفيرها إلى 2028، مستندة على نظرية علمية حسابية لتوزيع اللقاحات وسرعتها.

وتوضح النظرية العلمية، أن «مناعة القطيع» تحتاج لتحقيقها تطعيم من 70 إلى 85% من إجمالي سكان العالم، في هذه الحالة فقط يمكن عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي، حتى إذا لم ينتهي كورونا نهائيًا.

اختلاف حول نهاية كورونا

وذكر تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» أن للأوبئة نوعين من النهايات، أولهم «النهاية الطيبة» والتي تحدث عندما تنخفض أعداد الإصابات والوفيات، وثاني النهايات «الاجتماعية» وهى تحدث حينما ينتهي الخوف من الوباء، وهو ما أكده الدكتور جيريمي غرين، مؤرخ الطب في جامعة جونز هوبكنز، أن النهاية التي يتساءل عنها العالم هى الاجتماعية، وتحقيقها يحدث عندما تنتهي حالة الذعر من كورونا، ويتعايش العالم مع الوباء كأمر طبيعي.

أما ألان برانت، المؤرخ في جامعة هارفرد، يرى أن الانتهاء من وباء فيروس كورونا عالميًا لن يكون بالبيانات الطبية والصحة العامة، بينما يحدث ذلك من المسار الاجتماعي السياسي.