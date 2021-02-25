أسرة محمد حسان تكشف تطورات وضعه الصحي بعد العملية الجراحية

كشف محمود حسان، شقيق الداعية الإسلامي الشهير محمد حسان تطورات الوضع الصحي للشيخ حسان، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية منذ أيام بإحدي المستشفيات الخاصة.

وقال محمود حسان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الشيخ بخير ويتماثل الشفاء ويتواجد في غرفة بإحدي المستشفيات، ونسأل الله له العافية وباذن الله سيخرج من المستشفى خلال أيام.

الدعاء الشيخ محمد حسان

وطمأن شقيق الداعية الكبير جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن الشيخ محمد حسان خرج من العملية الجراحية بخير وسيطمئن جمهوره بنفسه قريبا، مطالباً إياهم بالدعاء له.

وتعرض الداعية الإسلامي الكبير محمد حسان لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفي، حيث أجرى عملية جراحية الاثنين الماضي، بإحدى المستشفيات الخاصة، وطمأن أحمد حسان نجل الشيخ، جمهور ومحبي الداعية على صحته والوضع الصحي له بعد خروجه من المستشفى.

وقال أحمد حسان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «لله الحمد والشكر الشيخ محمد حسان بخير وصحة وعافية، حيث أجرى عملية جراحية اليوم، وخرج من العمليات والحمد لله هو بخير، وطالب نجل الداعية الكبير جمهور ومحبي الشيخ محمد حسان الدعاء له بدوام الصحة والعافية».

المسالك البولية والكلى

وكانت أسرة محمد حسان، كشفت في تصريحات سابقة، تطورات الوضع الصحي للداعية الكبير، مشيرة إلى تواجده في المستشفى لعلاج أزمة صحية متعلقة بالمسالك البولية والكلى، وأضاف: «ندعو الله أن يرفع عنه المرض، ويعيده سالما إلى بيته وكل شيء بيد الله نسأل عفه وكرمه».

ونفت الأسرة ما تردد حول وجود الشيخ محمد حسان في وحدة العناية المركزة، مؤكدين أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه متواجد بغرفة عادية، وقال محمود حسان شقيق الشيخ محمد حسان في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «كل شئ بقدر الله، الشيخ بخير في المستشفى وليس في العناية».

وحول ما تردد حول إصابة الداعية بفيروس كورونا، أكد الشيخ محمود حسان أن تلك شائعات ليس لها أساس من الصحة، قائلًا: «الحمد لله الشيخ محمد حسان بخير».

وشهدت صفحات إسلامية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انتشار الأدعية الموجهة للداعية محمد حسان بعد نقله للمستشفى، بأن يتم الله شفاءه.