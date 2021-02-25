مطروح تستعد لإطلاق حملة قومية ضد شلل الأطفال بمنفذ السلوم

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الخميس استعداد المحافظة لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم الأحد المقبل، في جميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية والقرى والتابعه لها، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك من منزل إلى منزل، فضلاً عن تطعيم الأطفال الأجانب الوافدين من ليبيا خلال دخولهم الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان اليوم، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بواقع 122 ألف و108 طفل فى مطروح، وجميع التطعيمات سيتم إعطائها لهم بالمجان.

وأضاف أن الحملة تأتي ذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال فى الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى 3 مارس ولمدة 4 أيام .

وأشار إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122 ألف و108 طفلا بعدد 8 إدارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى جميع الأطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البري والقادمين من المحافظات الأخرى من خلال 242 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 51 فريق ثابت و193 فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين.

وأكد محافظ مطروح على تقديم التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين في القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأكد الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح على الدفع بـ 51 فرقة ثابته متخصصة تجرى أعمال التطعيم و193 فرقة متحركة بإجمالى 242 فرقة طبية.