مصرع سيدة بعد سقوطها من الطابق الخامس في المحلة الكبرى

شهدت منطقة الجمهورية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة مصرع سيدة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، نتيجة اختلال توازنها، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة، عن وصول «أميرة.أ»، 38 عاماً، إلى مستشفى المحلة العام جثة هامدة وبها كسور وإصابات، إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الخامس.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، أن الحادث جاء نتيجة اختلال توازنها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وسيطرت حالة من الحزن والوجيعة على الأسر والعائلات بذات المنطقة، بسبب وفاة السيدة إثر مرورها بأزمة نفسية حادة، وتحولت المنازل إلى سرادقات عزاء لاستقبال المعزيين.