هوندا تحصل على «TOP SAFETY PICK» من معهد التأمين للسلامة على الطرق

حصلت 6 طرازات من «هوندا» على تصنيف «TOP SAFETY PICK (TSP)» من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أو الأفضل لعام 2021، مع حصول ثلاثة طرازات هي «Accord» و«Insight» و«Odyssey» على أعلى تصنيف للسلامة على الطرق السريعة (TSP +).

وساهمت أكورد 2021 ونماذج سيفيك 1 (سيدان وهاتشباك) و CR-V و Insight وOdyssey في أعلى التصنيفات، حيث حققت كل واحدة منها أعلى تصنيف ممكن لـ«جيد» في جميع اختبارات «IIHS» الستة، خاصة أنها تتميز جميعها بتقنية «Honda Sensing» المساعدة للسائق والسلامة كمعدات قياسية.

وتتوافر «Honda Sensing» الآن أو قياسيًا في كل طراز من سيارات هوندا، وهناك أكثر من أربعة ملايين سيارة هوندا في الولايات المتحدة تتميز بالمجموعة الشاملة من تقنيات السلامة والمساعدة للسائق، والتي تتضمن نظام فرامل لتخفيف الاصطدام «CMBS» مع نظام اكتشاف المشاة، وتحذير الاصطدام الأمامي؛ ونظام الحد من مغادرة الطريق الذي يتضمن نظام تحذير مغادرة المسار؛ فضلًا عن نظام المساعدة في الحفاظ على المسار؛ ومثبت السرعة التكيفي.

وتستفيد جميع سيارات هوندا أيضًا من بنية جسم شركة هوندا «Advanced Compatibility Engineering»، والمصممة لحماية الركاب في مجموعة متنوعة من الاصطدامات الأمامية، جنبًا إلى جنب مع أنظمة تقييد الحركة التكميلية المتقدمة، بما في ذلك أحزمة المقاعد الأمامية، وأحزمة المقاعد الأمامية والجانبية والركبة وسائد هوائية ستارة جانبية.

وللفوز بجائزة «2021 TSP»، يجب أن تحصل السيارة على تصنيفات «جيدة» للقدرة على التحطم في جميع أوضاع الاختبار، بما في ذلك اختبار التداخل الصغير من جانب الركاب.

ويجب أن تقدم السيارة ذات التصنيف الأعلى أيضًا نظام منع الاصطدام الأمامي الذي يربح تصنيف «متقدم» أو «ممتاز» في كل من اختبار المركبة إلى السيارة ومن مركبة إلى مشاة، إضافة إلى تصنيفات «جيد» أو «مقبول» للمصابيح الأمامية.

وتقدم هوندا مجموعة متكاملة من المركبات الموثوقة والموفرة للوقود والممتعة للقيادة، مع تقنيات أمان متقدمة تباع من خلال أكثر من 1000 سيارة مستقلة في الولايات المتحدة.

وتشتمل تشكيلة هوندا على سيارات الركاب من سلسلة Fit و Civic و Insight و Accord و Clarity، جنبًا إلى جنب مع مركبات HR-V و CR-V و Passport و Pilot الرياضية متعددة الاستخدامات وRidgeline Pickup و Odyssey minivan.

وتقوم شركة هوندا بإنتاج السيارات في أمريكا لمدة 38 عامًا وتشغل حاليًا 19 منشأة تصنيع رئيسية في أمريكا الشمالية.

وفي عام 2020، بيع أكثر من 95 بالمائة من جميع سيارات هوندا في الولايات المتحدة، وتم تصنيعها في أمريكا الشمالية، باستخدام أجزاء من مصادر محلية وعالمية.

وتتمتع هوندا بتاريخ طويل من الريادة في تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة المصممة لتعزيز سلامة جميع مستخدمي الطريق، بما في ذلك ركاب السيارات وراكبي الدراجات النارية والمشاة.

وتدير الشركة اثنين من أكثر مرافق اختبارات التصادم تطوراً في العالم، في أوهايو واليابان، وهي مسؤولة عن العديد من الجهود الرائدة في مجالات مقاومة الاصطدام وتقنية الوسادة الهوائية والتوافق مع الاصطدام وسلامة المشاة.