محافظ مطروح يتفقد فعاليات مبادرة الرئيس «مهنتك مستقبلك» بسيوة

تفقد محافظ مطروح مشروع مبادرة رئيس الجمهورية «مهنتك مستقبلك»، بواحة سيوة، اليوم، الخميس، ويضم المشروع ورش حياكة وسباكة وكهرباء لتأهيل الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل .

وقال العميد عصام عبد الغنى رئيس مركز ومدينة سيوة إن المبادرة شارك فيها مجموعة من الشباب والفتيات من أبناء سيوة، لتأهيلهم وتدريبهم على مهن السباكة والكهرباء والحياكة.

وأكد محافظ مطروح أهمية المبادرة في توفير فرص العمل للفتيات والسيدات والشباب، مع أهمية الترويج والتسويق، وإقامة المعارض لتسويق المنتجات والتى تأتى أيضا فى إطار التأكيد على أهمية الحفاظ على تراث الواحة المميز من الحرف المختلفة والتى تتميز به سيوة من صناعة المسنوجات، والملابس السيوية، والحوايا والسجاد ومنتجات الجلود وإكسسوارات المرأة، التي تلقى إقبال من زائري سيوة من المصريين والأجانب.

والتقى محافظ مطروح بفتيات وشباب سيوة، وتحدث معهم عن أهمية الصناعات الحرفية وإهتمامهم بها، للإرتقاء بهذه الصناعات وتنشيطها فى سيوة، خاصة وأن المرأة السيوية تتميز ببراعتها فى مثل هذه الحرف حال إعدادها وتدريبها وثقل مهاراتها الفنية من خلال متخصصين، مؤكدا لهم أنهم يصنعون التنمية بدورهم فى تنمية هذه الصناعات، بينما رحبت المتدربات بحديث المحافظ وتفاعلن معه، وأكدن حرصهن على التدريب وإكتساب المهارات فى أعمال الخياطة والتطريز وغيرها.

وتابع محافظ مطروح العديد من المشروعات المختلفة والتى يجرى تنفيذها فى سيوة خلال زيارته للواحة لدفع المشروعات الخدمية والإنتاجية للأمام طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية واحة سيوة.