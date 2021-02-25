تسليم الجوائز للفائزين في توقعات مباريات كأس العالم للأندية بالقليوبية

قام عماد لطفي، مدير إدارة شباب طوخ، اليوم، بتسليم الفائزين من أعضاء مراكز شباب إدارة طوخ في قرعة توقعات نتيجة مباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية.

وأطلقت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية المسابقة لتوقع نتيجة ثلاث مباريات، وأجريت القرعة على المشاركين من المدير العام والوكلاء، وتم تسليم الجوائز لإدارات الشباب الفرعية حتى تكون بالقرب من الفائزين للحفاظ على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وإشراف عام من الدكتورة سارة طه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

فيما اختتمت، اليوم، إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب والرياضه بالقليوبية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف البرنامج الخامس من برنامج «التعليم المدني للنشء والشباب»، بمركز شباب كفر مناقر التابع لإدارة بنها، وحاضر في برنامج اليوم محمود نجيب، حيث تناول البرنامج اليوم وحده المشاركات المجتمعية، وتدريبهم على تنفيذ المبادرات وحل المشكلات.

ويهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية للشباب، وتعريفهم بحقوقهم وتشجيعهم على المبادرات الإيجابية، كما يستند إلى نقل المعرفه والمعلومات كمشارك فاعل في المجتمع من خلال المبادرات، وتنفيذ رؤية «مصر 2030» التي تركز علي الإصلاح الإداري والشفافية ودعم نظم المتابعه وتمكين الإدارات المحلية.

وفي نفس السياق، قام هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتور ناصر من العاملين بالإدارة بمتابعة 10 مراكز شباب تابعة لإدارة شباب بنها.

وشملت المتابعة مراكز شباب ميت الحوفيين، ودملو، ورورة، وكفر الجزار، وبطا، وكفر أبو ذكري، وبقيرة، وكفر بطا، وكفر مناقر، ومدينة بنها.

وأسفرت المتابعة عن وجود المراكز مفتوحة ونظيفة ويراعى فيها الإجراءات الاحترازية، كما أن العاملين كانوا متواجدين وفقًا للتعليمات.