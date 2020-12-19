توفر إيرادات 38 مليون جنيه.. تفاصيل نظام الـ«BOT» بمراكز شباب القليوبية

كشفت مديرية الشباب والرياضة، عن نجاح المديرية خلال الفترة الماضية في توفير 38 مليون جنيه أرباح لمشروعات الطرق الاستثماري بنظام الـ «BOT » بمراكز الشباب بالقليوبية، من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة التابعة لللمديرية لتوفير إيرادات للانشطة داخل هذه المراكز.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الخطة والمشروعات في عددا من النقاط

إجمالي المشروعات على مستوى المحافظة 35 مشروعات

الانتهاء من 20 مشروعا وجاري العمل في 15 مشروعا

القيمة الإيجارية للمشروعات تبلغ 38 مليونا و363 ألفا و182 جنيها

القيمة الإنشائية الإجمالية للمشروعات تبلغ 75 مليونا و150ألف جنيه

نسبة وزارة الشباب والرياضة من هذه المشروعات 9 ملايين و590 ألفا و795 جنيها.

تتضمن المشروعات 7 حمام سباحة و10 ملعب خماسي و3 ملعب سباعي و9 محلات وكافتيريا وصالة تنس و4 صالات أفراح

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن إجمالي عدد المشروعات الإستثمارية بمراكز الشباب بلغ 35 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع «bot» بقيمة إنشائية تقدر بنحو 75 مليونا و150 ألف جنيه، والمشروعات بين إنشاء حمامات سباحة وملاعب (خماسي وسباعي) ومحلات وصالات أفراح وأنشطة وكافتيريا.

أوضح أنه جرى البدء في طرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمار بنظام حق الانتفاع BOT حيث أولت لجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اهتماما كبيرا بالطرح الاستثماري لتحقيق نقلة نوعية وحضارية بمراكز الشباب تهدف الي خدمة مجتمعية أفضل للطلائع والشباب ورواد الهيئات الرياضية بالمحافظة .

وأشار أن المشروعات الاستثمارية توفر الدخل الثابت لمراكز الشباب الذي يساعدها في تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية أكثر، كما يرفع عن كاهل الدولة عبء تطوير المراكز وزياده الإيرادات.

وأوضح أن القليوبية انتهت من تنفيذ 20 مشروعا، وجاري تنفيذ 15 مشروعا جديدا، ولا زالت تسعى مراكز الشباب إلى طرح المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت اشراف لجنة الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

وكشف الصبروط انه يجري حاليا بدء إجراء الطرح الإستثماري لانشاء مول تجاري بمركز شباب سنديون بنظام الطرح الاستثماري bot بقيمة انشائية تقدر بنحو 20 مليون جنية .

في إطار تطوير المركز وزياده الايرادات التي تعود علىه بالكثير من المزايا التي تصب في مصلحة الشباب ورواد المركز .

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أوضح أنه جرى عقد اجتماع لهذا الغرض بمجلس إدارة مركز شباب سنديون، برئاسة عبدالعليم الصباغ رئيس مجلس الإدارة، وبحضور حسن الشيخ خليل نائب رئيس مجلس الإدارة، وهاني الشويخ عضو مجلس الإدارة، وياسر سعد المنسق العام والإعلامي ولجنة الاستثمار بمديرية الشباب والرياضة.