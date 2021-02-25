أول ظهور لها.. تفاصيل 30 دقيقة قضتها سوزان ثابت بجوار مدفن مبارك

مرتدية جاكت من الفرو البني الغامق، وملابس سوداء، هكذا حضرت سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى ضريح زوجها، ليستقبلها الابن الأكبر جمال مبارك، الذي كان أول الحضور من أسرة مبارك، في إحياء الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل اليوم.

بخطوات بطيئة، دخلت السيدة سوزان ثابت، لتجلس بهدوء بجوار الضريح، ويجلس بجوارها من اليمين محامي الأسرة فريد الديب، وعلى يسارها ابنها جمال مبارك ثم زوجته، ويليها علاء مبارك.

تبادلت سوزان أطراف الحديث لفترة قصيرة مع محامي الأسرة فريد الديب، وبعد دقائق، بدأ يتلو القارئ إبراهيم صابر أبو العلا إمام مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا آيات من القرآن الكريم ويعم الصمت على المكان.

«30 دقيقة»، هي الفترة التي قضتها سوزان مبارك داخل ضريح زوجها، ظلت فيهم صامته، واحتفظت بهدوئها وتماسكها، وبعد دقائق اكتفت بقراءة الفاتحة أمام الضريح، ثم التزمت سوزان مقعدها طوال فترة تواجدها لم تقف لمن يأتي لعزائها مكتفية برفع يديها للتحية عن بعد دون المصافحة بالأيدي، في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

فريد الديب يصطحب سوزان مبارك أثناء خروجها

وبعد نصف ساعة، في هدوء غادرت سوزان الضريح بمفردها، تاركة نجليها يستقبلان عزاء محبين والدهم، ليصحبها محامي الأسرة فريد الديب ويغادران المكان سويا.

كما وجه علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الشكر لكل المواطنين والشخصيات العامة التي حرصت علي إحياء الذكرى الأولى لوفاة والده.

وقال علاء مبارك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش تلقيه العزاء من محبي والده في إحياء الذكرى الأولى لوفاته: «بشكر كل الناس اللي جت من كل مكان كتر خيرهم كلهم».

واستمر نجلا الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، جمال وعلاء، في استقبال المحبين والتقاط الصور التذكارية معهم.

وحرص محبو الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من كبار السن والسيدات والفتيات، على الحضور منذ الصباح الباكر، إلى الضريح مقدمين باقات الزهور، حاملين صوره على صدورهم، وبدت عليهم علامات الحزن والتأثر، فيما انهار بعضهم من البكاء.