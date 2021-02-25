مدن جامعة بنها تستقبل الطلاب بإجراءات احترازية مشددة

أعلن الدكتور تامر سمير نائب، رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، استقبال الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية بكفر سعد ومشتهر وطوخ وشبرا، والذين تم قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مسبقًا منذ بداية جائحة كورونا، وذلك تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر لها بداية الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، المشرف العام على المدن الجامعية، إنه سيتم الالتزام بنفس الإجراءات المتبعة سابقًا بحد أقصى طالبين في الغرفة طبقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم وتجهيز العيادات الطبية مع توافر كافة الأدوية بها.

وخلال استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بطوخ، تفقد الدكتور عوض سليمان مدير عام المدن الجامعية، مباني قطاع المدن، وذلك للاطمئنان على أحوال الطلاب في أول يوم لهم عقب العودة والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، والاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب واستعدادهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

في وقت سابق، كرم مجلس جامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد كلية التجارة، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية.

وقدم «الجيزاوي» وأعضاء مجلس الجامعة الشكر للدكتور مصطفى العبادي، لما قدمه للجامعة وكلية التجارة خلال فترة توليه منصب عمادة الكلية.

كما كرم مجلس الجامعة خلال جلسته أيضا الدكتور محمود مغربي عراقي عميد كلية الزراعة، وذلك تقديرًا لجهوده المتميزة وما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية طوال السنوات الماضية.