مجلس جامعة بنها يشدد على توفير بيئة آمنة لأداء الامتحانات

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعا، اليوم، ترأسه الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، في حضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات واعضاء المجلس.

واستعرض مجلس الجامعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعةواشار " الجيزاوى " الى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، بالإضافة الى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات مؤكدا إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أنه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات

في وقت سابق أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب انه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسى الأول.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها نائب رئيس الجامعة لمتابعة آخر استعدادات الكليات لأعمال الامتحانات بعدد من الكليات يرافقه الدكتورة هالة حلمى زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور محمد ابراهيم عميد كلية التربية النوعية والوكلاء.

وقال الدكتور تامر سمير إنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، مشددا على متابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم والتطهير وتقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها منذ أسابيع وتجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب على مستوى كليات الجامعة.