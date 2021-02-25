«الحماية المدنية» في القاهرة تعلن السيطرة على حريق عقار شبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب، منذ قليل، في عقار سكني بمنطقة شبرا مصر، بعد إخطارها بالواقعة، وجرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

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السيطرة على حريق عقار شبرا

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عقار سكني بشارع الترعة البولاقية، ما دفع قوات الحماية المدينة بالقاهرة، من التحرك سريعًا، وفرض كردون أمني بمحيط موقع اشتعال النيران.

حريق بدون إصابات

وأكد اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية لـ«الوطن»، أن الحريق كان بسيطًا، ونشب في صالة إحدى شقق عقار سكني بشبرا مصر، وتحديدًا في الدور الثاني، وجرى السيطرة على الحريق، بعد وصول قوات الحماية المدينة بعد لحظات من تلقى الإخطار.

الوصول السريع

وقال «منصور»، إن الحريق تم السيطرة عليه بدون وجود أي أصابات، لافتًا إلى أن قوات الحماية المدنية تدفع دائمًا بثلاثة سيارات إطفاء تحسبًا لوجود أزمة مرورية أو غلق إحدى الطرق المؤدية لموقع الحادث حتي تتمكن من الوصول في أسرع وقت لإنقاذ الأرواح، مضيفًا: «إحنا أهم حاجة عندنا ننقذ أرواح الناس والحريق بسيط تم السيطرة عليه في لحظات ولا يوجد أي إصابات».

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فيه أسبابه، بعد تلقي البلاغ من بعض الجيران.