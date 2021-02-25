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بعد حادث السير.. عمرو أديب يعود للشاشة غدا

كتب:

نعيم أمين
06:35 م | الخميس 25 فبراير 2021
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

يعود الإعلامي عمرو أديب، غدًا الجمعة، إلى تقديم برنامجه «الحكاية»، من داخل إستوديهات مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر، ويذاع على قناة «MBC مصر»، الفضائية.

وقال مصدر في برنامج «الحكاية»، لـ«الوطن»، إن الإعلامي تماثل للشفاء من الآلام التي كان يعاني منها الأيام الماضية، عقب تعرضه لحادث سير، ومن المقرر أن يعود إلى تقديم برنامجه بشكل طبيعي بدءا من الغد، الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، تعرض الأيام الماضية لحادث سير، نُقل على إثره إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث تلقى الفحوصات الطبية اللازمة، وخرج بعد حوالي ساعة فقط، عقب الاطمئنان على حالته الصحية.

وخضع الإعلامي للراحة خلال الأسبوع الماضي، ولم يقدم برنامجه، حيث كان يعاني من آلام الصدمة وارتداء حزام الأمان أثناء الحادث، كما أعلنت زوجته الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية.

وكشفت «الحديدي»، أن زوجها تعرض لحادث حيث اصطدمت سيارته بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، وكان معرضا لكارثة محققة، لولا أنه تم نقله سريعا إلى المستشفى من قبل 4 شباب تواجدوا في مكان الحادث وقتها.

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