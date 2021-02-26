«تعليم» القليوبية تعلن عن وظائف شاغرة بوحدة سوق العمل: الشروط والمستندات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أمس الخميس، عن حاجتها لشغل وظائف الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية، وهي وحدة مستحدثة بالمديرية، في إطار تفعيل أنشطة تيسير ربط خريجي مدارس التعليم الفني بالمحافظة بسوق العمل بالتعليم الفني.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» الوظائف المطلوبة والشروط والمستندات:

الوظائف المطلوبة

- مدير الوحدة الفرعية

- مسؤول الابتكار وريادة الأعمال

- مسئول معلومات سوق العمل

- شروط التقدم للعمل

الشروط العامة:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 52 سنة

- الحصول على مؤهل عال.

- أن يكون يعمل معلما بإحدى تخصصات التعليم الفني (صناعي زراعي.. تجاري.. فندقي).

- الإلمام بالمهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- ألا يشغل وظيفة إدارية أخرى في حالة إختياره للعمل داخل الوحدة.

- لا يتم ترشيح أي من الموجهين.

- أن يكون حاصلا على تقدير كفء في آخر عامين

- أن يشغل درجة مالية ثابتة، (ليس تعاقد أو أجر أو غير ذلك).

- شروط إضافية للالتحاق بالوحدة.

أما عن الشروط الخاصة بكل وظيفة على حدها فجاءت كالتالي:

1- وظيفة مدير الوحدة الفرعية:

- يفضل من لديه الخبرة الكافية بآليات عمل مكونات الوحدة المختلفة.

- يفضل من لديه شهادات وخبرات في مجال الإدارة.

2- مسئول ريادة الأعمال والابتكار:

يفضل ان يكون حاصل على دورة TOT أو عمل في مجال ريادة الأعمال أو تلقى تدريبات متنوعة سابقا في المجال المطلوب.

- يفضل أن يكون مدربا معتمدا من إحدى الجهات المعترف بها.

3- مسؤول معلومات سوق العمل.

- حاصل على دورة TOT أو عمل في مجال معلومات سوق العمل أو تلقى تدريبات متنوعة سابقا في المجال المطلوب.

- يفضل إجادة التعامل مع برنامج excel

- يفضل من لديه خبرة بعلوم الإحصاء

المستندات المطلوبة للتقدم

أما عن المستندات المطلوبة للتقدم فجاءت كالتالي:

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي

- سيرة ذاتية مفصلة مدعومة بالمستندات

- صور طبق الأصل من شهادات التدريبات

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة ومختومة

- صورة شخصية

- ملء نموذج التقدم

- التقرير السنوي «تقرير الكفاية لآخر عامين شرط تقدير كل»

على أن تقدم الأوراق المطلوبة بإدارة التنسيق الفني بمديرية التربية والتعليم ولمدة 15 يوم من تاريخ الإعلان الخميس 25 فبراير 2021.

كانت إدارة التعليم الفني بمديرية التعليم بالقليوبية، قد استحدثت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل وفريق وحدة خدمات التوظيف لخريجي الدبلومات، بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل «GIZ» حيث تقدم خدمات الوحدة مجانا، وتقتصر على خريجي التعليم الفني فقط، من خلال الحضور بالبطاقة الشخصية وتسجيل استمارة (مجانا) بالرغبات ومجالات العمل المطلوبة في القطاع الخاص بمقر الوحدة بمدرسة بنها الميكانيكية، بطريق مديرية الزراعة، بجوار مركز شرطة بنها ومدرسة الزراعة، وتوفر الوحدة الوظائف من خلال فريق عمل يقوم بتنظيم جلسات توعية وظيفية يتم في نهايتها عرض الوظائف على الباحثين عن عمل تمهيدا لاستلامهم العمل في القطاع الخاص، بالإضافة لتنفيذ ملتقيات التوظيف المتخصصة، حيث قامت الوحدة بتنفيذ ملتقيين حتى الآن.

والوحدة هي إحدى مكونات وحدات الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني وتعمل بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل «GIZ» لتقدم خدماتها لخريجي التعليم الفني.

وأنشئت الوحدة، مكتب توظيف رئيسي في مدرسة بنها الميكانيكية بمدينة بنها عام 2017، بهدف الوصول إلى خريجي التعليم الفني، من خلال المدارس والدعاية المطبوعة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم الوحدة خدماتها «المجانية» من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص، لمن تتوفر فيه معايير العمل اللائق من حيث توفر «عقد عمل تأمين اجتماعي، تأمين صحي فرص للترقي وبيئة عمل آمنة».

كما تقدم خدماتها لخريجي التعليم الفني من سن 18 حتى 35 عاما، على أن يكون موقف المتقدم للوحدة من الذكور واضح من التجنيد.

وتستقبل الوحدة الباحث عن عمل، ويساعده فريق العمل على التعرف على سوق العمل وحقوقه وواجباته من خلال جلسات توعية وظيفية.

وتحرص وحدة التوظيف على تشجيع خريجي التعليم الفني بالعمل في القطاع الرسمي بالقطاع الخاص، بنشر ثقافة العمل اللائق وأهميته سواء للدولة أو للعامل، سواء الوصول للوظيفة اللائقة من خلال نفسه أو من خلال مكاتبها في مدينتي بنها وشبرا الخيمة، التي تفتح أبوابها، لتسجيل الرغبات وعقد المقابلات وجلسات التوعية.

وتعتمد وحدة التوظيف على آلية مستدامة لجمع وتحليل معلومات سوق العمل الإقليمية واستحداث البرامج القائمة على معلومات سوق العمل وتنفيذ برامج لتشغيل الشباب تستند على برامج ريادة الأعمال وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني.

وقال الصادق السيد، مدير عام التعليم الفني بالقليوبية، إن الوحدة أقامت ملتقيين مصغرين للتوظيف لشباب الخريجين من التعليم الفني، شهدا عقد عدد من اللقاءات بشباب الخريجين من التعليم الفني، الباحثين عن فرصة عمل من خلال وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، بالتنسيق مع 6 شركات تعمل في قطاعي الأمن والملابس الجاهزة.

وأضاف أنه جرى عقد عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المصانع والشركات لتوفير فرص تدريبية لأبناء التعليم الفني، مشيرا إلى أن إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل هو الشغل الشاغل للدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، بما ينعكس على الوطن لخلق جيل من المتميزين وظيفيا في مختلف القطاعات من خلال خطة المديرية والتعليم الفني، لتوفير فرص عمل للخريجين من أبناء التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم، وربطهم بسوق العمل الأمر الذي يستلزم آلية لتطوير نظام متابعة وتقييم الجودة بمدارس التعليم الفني، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد.

وأضاف أن التعليم العام والفني، يمثلان مضمارا واحدا، والتعليم الفني هو عصب الحياة في مصر ويمثل قاطرة التنمية في الوطن، لذا فإننا من منطلق مسؤوليتنا تجاه أبنائنا نسعى للدفع بخريجي التعليم الفني إلى مضمار التوظيف، سعيا لمجتمع منتج قادر على العطاء ولمستقبل أفضل لمصر بخريجيها الأكفاء، مشددا على أهمية التعليم الفنى في مصر ودور مكتب خدمات التوظيف، لما له من اهتمام بخريجي التعليم الفني والذين تلقوا العلم والتدريب على أيدي خبراء في التعليم والصناعة لخدمة سوق العمل في مصر.