8 أماكن تتمركز فيها حملات التطعيم ضد شلل الأطفال بينها المساجد والمترو

تستهدف وزارة الصحة والاسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين، المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان، من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، كما أن مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتعتبر حملة التطعيم ضد شلل الاطفال للتوعية والتواصل المجتمعي، وأنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة، ويرصد التقرير التالي الاماكن التي يتم فيها التطعيم:

1- مكاتب الصحة.

2- الوحدات الصحية.

3- المراكز الصحية.

4- الميادين الكبرى.

5- محطات القطار.

6- مترو الأنفاق.

7- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

8- الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

كما أنه سوف يتمّ عقد اجتماع لجميع المشرفين على المستوى المركزي بوزارة الصحة مع مشرفي مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنَّ مصر خالية من مرض شلل الاطفال منذ عام 2006، ورغم ذلك تنفذ وزارة الصحة والسكان حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، وتحذر الوزارة من عدم تطعيم الاطفال ضد مرض شلل الاطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.