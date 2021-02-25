الكشف على 1314 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية ضمن «حياة كريمة»

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية إلى قرية «السبخاوية» التابعة لمركز جمصة، على مدار يومين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وقعت خلالها الكشف على 1314 مريضا، استمرارا لمسيرة القوافل الطبية لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم توجيه قافلة علاجية مجانية لقرية «السبخاوية» مركز جمصة على مدار يومين، وتوقيع الكشف الطبي على 1314 مريضا خلال يومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة، «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نساء، تنظيم أسرة».

وأضاف «مكي» في تصريح صحفي، أن القافلة وقعت «327 كشف باطنة، و373 أطفال، و192 عظام، و158 جلدية، و81 أسنان، و56 جراحة، و83 نسا وتنظيم أسرة».

وأشار إلى أنه تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 399 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 143 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى، والكشف على 108 مرضى للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وعمل قرار نفقة الدولة، مؤكدا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عن المرضى.

يذكر أنه بالتوزاي مع القافلة نظمت مديرية الصحة 3 قوافل للصحة الإنجابية، للكشف على السيدات بالمناطق المحرومة بمركز شربين، وقعت خلالها الكشف على نحو 400 سيدة، بخلاف صرف 455 وسيلة من وسائل منع الحمل، استمرت 3 أيام في قرى «الضهرية، أبو جلال، وبساط كريم الدين».