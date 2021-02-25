لو الطالب اتصاب بكورونا في لجنة الامتحان هيحصل إيه معاه؟.. التعليم تجيب

تنطلق بعد غد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كتعقيم لجان الامتحانات بشكل جيد ومستمر، وإلزام جميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاعات التعليمية بارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عقدت برتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لحماية الطلاب في فترة الامتحانات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه بموجب برتوكول التعاون، يتم تحويل أي طالب أصيب بفيروس كورونا المستجد داخل اللجان الامتحانية إلى مستشفى حكومي، ويتم تأجيل الامتحان له.

وشدد المصدر، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم حريصة على سير العملية الامتحانية بشكل يحافظ على سلامة الطلاب.

وتابع المصدر أنه يجب على كل طالب، استخدام الأدوات المدرسية الخاصة به، وعدم تداولها مع أصدقائه في اللجنة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب، مشيرًا إلى أن النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مهمة للطلاب.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لا تضاف للمجموع، و لا تتيح فرصة لتقييم الطالب بشكل يتفق مع مخرجات العملية التعليمية، مؤكدة أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى ضرورة عدم حضور أولياء أمور الطلاب الامتحانات تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، فضلًا عن نماذج استرشادية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لاستعداد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددة على ضرورة حل هذه النماذج والاطلاع عليها لكونها تؤهل الطالب للامتحانات النهائية، وتتيح له فرصة لفهم كيفية الإجابة على الامتحان الموحد أو الامتحان متعدد التخصصات.