تسريب مواصفات هاتف «Google Pixel 5a» الجديد.. «مشغل 5g»

كشفت تسريبات عن مواصفات الهاتف الجديد التي ستطرحه شركة جوجل تحت اسم Google Pixel 5a، ويبدو من هذه المواصفات أنه مشابه بشكل كبير لهاتف Google Pixel 4a 5G والذي تم إطلاقه في 2020.

ونشرت التسريبات صور وتفاصيل الهاتف الرئيسي التالي لشركة جوجل والذي يعمل بخاصية الـ5G، ويقال إن الهاتف سيحتوي على شاشة OLED FHD + مقاس 6.2 بوصة مثل Pixel 4a 5G مع كاميرا مزدوجة العدسة في الخلف وكاميرا أمامية مثقبة، وسيكون أطول وأقل عرضًا من Pixel 4a 5G، وفقًا لتقرير من Steve Hemmerstoffer، وسيشمل على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومستشعر بصمة خلفي.

تُظهر المواصفات المسربة حتى الآن، سيكون هاتف Pixel 5a مشابهًا جدًا للأجهزة التي أطلقتها Google في عام 2020.

وتوجد العديد من الأجهزة التي تم إطلاقها مؤخرا لتعمل بخاصية الـ5G في العام الماضي، خاصة بعد بدء عدد من شركات النقل الكبرى في نشر شبكات 5G بشكل جدي، وهو ما سيجعلنا نستمر في رؤية هواتف 5G التي يتم إطلاقها هذا العام والعام المقبل.

وسيختبر العالم كله فوائد الشبكات الجديدة الخاصة بـ5G في الطائرات العاملة عن بعد والسيارات ذاتية القيادة.

وقامت الكثير من الشركات بطرح الهواتف التي تحمل الشبكات الجديدة 5G وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أفضل هذه الهواتف:

شركة iPhone طرحت العديد من الأجهزة العاملة بـ5G منها، Apple iPhone 12 و12 Mini و12 Pro و12 Pro Max.

وأنتجت سامسونج Samsung Galaxy Note 20 و20 Ultra، وSamsung Galaxy S20 FE، وSamsung Galaxy S21، وSamsung Galaxy Z Flip 5G، وSamsung Galaxy A71 5G، وSamsung Galaxy Note 10 Plus 5G.

وشركة جوجل أنتجت Google Pixel 4A 5G وPixel 5.

وهواتف موتورولا، منها، موتورولا إيدج بلس، موتورولا ون 5 جي وMotorola Razr 5G (2020).

وهواتف سوني أكسبيريا 5 II،LG V60 ThinQ 5G ،LG Velvet 5G وهواتف ون بلس 8 و8 برو.