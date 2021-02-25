مي العيدان عن وفاة مشاري البلام بكورونا: اتعدى من فنانة معندهاش ضمير

نعت المذيعة الكويتية مي العيدان، الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، إثر إصابته بفيروس كورونا، مساء اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات العزل.

ونعت مي العيدان، الفنان الكويتي الراحل، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «لاحول ولا قوة إلا بالله.. إنّ لله وإن إليه لراجعون.. وفاة أخونا مشاري البلام الله يرحمك يا طيب يا راقي يا محترم، يا للي ماحد شاف منك إلا الخير، الله يرحمك وينزله منزل حسن، ويحشره مع الأبرار والصديقين والأنبياء والصالحين، الله يصبر ويمسح على قلب أمك وأبوك وأهلك وزوجتك وأولادك».

مصدر العدوى

وكشفت مي العيدان، تفاصيل انتقال عدوى كورونا إلى مشاري البلام، إذ كتبت: «حابة أوضح شيء بالنسبة لإصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، الناس تظن إنه أصيب بالفيروس عندما ذهب لأخذ اللقاح، لكن الحقيقة المرة إن مشاري انصاب وتم نقله من فنانة قصيرة، ما تبان من القاع.. الأخت مصابة وقاعدة تصور معاه عادي، ولا بلغت أحد إن فيها كورونا.. أنا ودي أسال الحين مرتاح ضميرك؟».

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وأكدت مي العيدان، أنها لم تقصد الفنانة الكويتية «غدير»، بشأن اتهامها بنقل العدوى إلى مشاري، قائلة: «اللي أقصدها مو غدير، هو كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه أكثر من 3 أو 4 فنانات كلهم قصار، بس في واحدة نقلت له الفيروس، والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها.. بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين أهو اللي يحاسب».

اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر منز٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وناشدت «العيدان» وزير الإعلام الكويتي، بضرورة إصدار قرار بشأن وقف تصوير المسلسلات، تلك الفترة، بالتزامن مع تزايد إصابات كورونا، إذ كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلة: «معالي وزير الإعلام نتمنى إيقاف تصوير المسلسلات خاصة بهذه الفترة، خاصة بعد ازدياد الإصابات والمصابين مالهم مكان بالعنايات المركزة، خاصه بعد إصابة مشاري البلام بسبب ممثلة مصابة بالفيروس للأسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية والفلوس والمدخول مو مهم منو يمرض».