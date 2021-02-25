كيف يُثبت الطالب سقوط السيستم أثناء أدائه للامتحان؟

نصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه في حالة حدوث أي مشكلة مع الطالب في التابلت، أثناء لجنة الامتحانات، يحاول الطالب التعامل معها وحلها حتى نهاية الوقت، وفي نهاية الوقت يحرر للطالب إثبات حالة ويسلم لشؤون الطلبة في المدرسة التي يؤدي فيها الطالب الامتحان مع كشوف توقيع بمحضر رسمي.

وفي سياق منفصل حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور الطلاب، من استخدام منصة Local، قائلاً: «لن نستخدم منصة Local وممكن نستخدم شبكة الـWiFi المستخدمة في المدرسة أو الشريحة للدخول إلى الإنترنت».

وأكد "شوقي" أن الطلاب يمكنهم الاعتماد على شبكة الإنترنت في المدرسة، التي يتم تأدية الامتحانات فيها.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كثفت من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب أثناء العملية الامتحانية، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة ارتداء الكمامات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشفت عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 7 مارس المقبل.

وأعلنت عن النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، فضلًا عن نماذج استرشادية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لاستعداد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وحثت الوزارة الطلاب على ضرورة حل هذه النماذج والاطلاع عليها لكونها تؤهل الطالب للامتحانات النهائية.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام، موضحة أنها ستكون في امتحان واحد مجمع أو متعدد التخصصات، وأنها ستكون في مستوى الطالب المتوسط.