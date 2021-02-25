أسامة ربيع: تصنيع 100 سفينة صيد مصرية في أسطول «وطنية» الجديد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر لديها مشروع لإنتاج 100 سفن صيد، وسيتم إنتاج 34 سفينة في المرحلة الأولى، والعدد ذاته في المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة، سيجري إنتاج 32 سفينة، وجرى بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيجري تجربة هذه السفن في الوقت الحالي، وهذه السفن قادرة على الإبحار والصيد، ومجهزة بأحدث الأجهزة، لافتا إلى أنه سيجري الانتهاء من 34 سفينة أخرى نهاية العام الجاري، على أن ينتهي المشروع بالكامل في نهاية عام 2022.

السيسي يأمر بتذليل العقوبات لصناعة أسطول صيد مصري

وأضاف «ربيع»، خلال استضافته في برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بصناعة هذا الأسطول الكبير مع تذليل كل العقوبات من أجل النهوض بقطاع الصيد وعمل هذه السفن داخل مصر وخارجها مع توفير كل معدات الإنقاذ مع الانتهاء في المواعيد المقررة وبإتقان.

نقلة نويعة في مجال الصيد

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه السفن ستشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال الصيد في المنطقة وليس في مصر فقط مؤكدا أن هذه أول مرة يتم تصنيع هذا العدد من السفن من أجل إنشاء أسطول صيد وهذا المشروع يكلف أكثر من مليار جنيه والصيادين سيكونوا جميعا من مصر مع توفير أغلب المعدات من مصر لصناعة السفن موكدا أنه تم الاستعانة بخبرات الصيادين الشباب من ضخ رؤى جديدة تخدم الدولة المصرية، وتابع: تم تسمية الأسطول الجديد باسم وطنية مع ترقيم كل سفينة.