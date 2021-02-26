رسالة عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالتين لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، الذين يستعدوا لآداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رسالة لمن تعذر عليهم آداء الامتحان

ووجهت الوزارة، رسالة لمن يتعذر عليهم آداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان، أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، مشيرة إلى أنه سيعاد الامتحان لهم فيما بعد، داخل مدارسهم، وتمنت الوزارة في منشورها التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.

رسالة للطلاب المتواجدين خارج البلاد

كما وجهت الوزارة رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، مؤكدة أنه سيتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم وكلمة المرور، للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد، ويجب على هؤلاء الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.