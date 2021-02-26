حمادة هلال يقترب من نصف مليون مشاهدة على «يوتيوب» بأغنية «بحب الجدعنة»

دخلت أغنية الفنان حمادة هلال الجديدة، التي طرحها منذ ساعات قليلة بعنوان «بحب الجدعنة» قائمة الأغنيات الأكثر تداولا، عبر موقع «يوتيوب مصر» بعد أن اقتربت من نصف مليون مشاهدة.

ويعود حمادة في فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائي «حلم العمر» الذي قدمه في 2008 مع النجوم، توفيق عبدالحميد، دينا فؤاد، هالة فاخر، رامي وحيد ومنة عرفة وسيناريو وحوار: نادر صلاح الدين، وإخراج وائل إحسان.

ويقدم حمادة في كليب «بحب الجدعنة» شخصية ملاكم، ينافس آخر في حلبة الملاكمة وينتصر عليه، والأغنية كلمات شندي وكنكة، ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضي، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

أنا أنا ابعد عنى بلاش أنا

أنا أفرق عنك 100 سنة

أنا ضد العكننة

أنا أجدع منك أنا

وبحب الجدعنة ومليش في النفسنة

أستاذ في حتتي إنما شكل الشمال مش سكتي

في ناس متلخبطة متلخبطة متلخبطة