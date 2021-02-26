قبل الامتحانات.. آخر رسائل التعليم لطلاب الثانوي والمدارس الدولية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الرسائل لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وطلاب المدارس الدولية ومدارس المتفوقين، الذين يستعدوا لآداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رسالة لمن تعذر عليهم آداء الامتحان

ووجهت الوزارة، رسالة لمن يتعذر عليهم آداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان، أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، مشيرة إلى أنه سيعاد الامتحان لهم فيما بعد، داخل مدارسهم، وتمنت الوزارة في منشورها التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

رسالة للطلاب المتواجدين خارج البلاد

كما وجهت الوزارة رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، مؤكدة أنه سيتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم وكلمة المرور، للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد، ويجب على هؤلاء الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.

تفاصيل امتحان الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، حول تفاصيل وضوابط امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، لطلاب بعض الصفوف الدراسية ونرصدها لكم كما يلي:

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي:

- سيتم عقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) في الفصل الدراسي الأول.

- سيتم عقد اختبارات ورقية مجمعة في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

- باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) ستعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

- سيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، بنفس ضوابط وتوقيتات امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المدارس الرسمية.

- باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) ستعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي:

- ستعقد الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المقرر لهم أداء امتحانات ورقية، ماعدا (التربية الدينية والتربية القومية) في الفصل الدراسي الأول.

- ستعقد امتحانات ورقية مجمعة في أخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

- باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) ستعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية:

- تحسب نتيجة الطالب في نهاية العام بناءً على الدرجة الحاصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الأول، ومتوسط الدرجات الحاصل عليها في الامتحانات، التي تعقد في شهر مارس وأبريل ومايو.

تفاصيل امتحانات الهوية القومية لطلاب مدارس المتفوقين

وكشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020- 2021 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) وقررت أنه نظرا للطبيعة الخاصة لمدارس Stem، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.