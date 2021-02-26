أصيب بكورونا أثناء تلقيه اللقاح.. آخر فيديو للفنان الراحل مشاري البلام

كشف الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام في آخر فيديو له أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث تدهور وضعه الصحي بصورة كبيرة بعد أيام من تلقيه اللقاح؛ مما أدى إلى نقله للعناية المركزة.

حرص البلام على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضا لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل وفاته بسبب الفيروس التاجي بأيام، ونشر البلام عبر حسابه على «إنستجرام» مقطع فيديو له أثناء تلقيه اللقاح في 11 من فبراير الجاري، معلقا: «برد وسلام.. الحمد الله الجرعة الأولى تمت»، وفقا لما نشره موقع «العربية».

وفي أقل من أسبوع تدهور وضع الفنان الكويتي، حيث نشر صورة له من المستشفى بعد نقله إلى العناية المركزة بعد نقص حاد في الأكسجين بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بتاريخ 17 فبراير الجاري وعلق عليها: «لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال»، وأوضح: «كل اللي صار أثناء التطعيم إني انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات».

ورحل الفنان الكويتي مشاري البلام عن عالمنا أمس عن عمر يناهز 49 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالته الصحية من 4 أيام وأصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية المركزة في مستشفى «جابر».

وترتفع إصابات «كوفيد -19» في الكويت بصورة ملحوظة بالرغم من تشديد الإجراءات الاحترازية، وسجلت السلطات الصحية في آخر 24 ساعة، 1019 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 188.024 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1067 حالة، وفقا لما نشرته وزارة الصحة الكويتية.