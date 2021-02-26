«السياحة»: ننتظر ضوابط لجنة كورونا للتشغيل الإضافي خلال رمضان

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة تنتظر إصدار اللجنة الوزارية لمتابعة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لإضافات على ضوابط تشغيل المنشآت السياحية والفندقية خلال شهر رمضان، نظرا للطبيعة الخاصة بالشهر الكريم، وما يشهده من تجمعات وازدحام وفي ظل استمرار أزمة كورونا.

إلغاء الخيم الرمضانية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه من المرجح إلغاء أية فعاليات كانت ترتبط بشهر الصوم داخل الفنادق والمطاعم مثل الخيم الرمضانية، حيث أنها تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين نظرا للحفلات والفقرات الفنية التي يتم تنظيمها خلالها، مشيرا إلى أن عزومات الأفطار والسحور الجماعي التي تنظمها بعض الشركات والجهات لموظفيها داخل الفنادق قد تشهد ضوابط جديدة من حيث إقامتها في أماكن مفتوحة أو بقاعات مغلقة بشرط عدم تجاوز أعداد المتواجدين لنسبة 50% من السعة الاستيعابية للقاعة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، كما أنه من المتوقع أن يتم إلغاء الفقرة الفنية بالمطاعم السياحية والفنادق.

الحملات التفتيشية

وأوضح المصدر أن الوزارة ستزيد من عدد حملاتها التفتيشية المفاجئة على المنشآت السياحية والفندقية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا خلال شهر رمضان، خاصة أن شهر الصوم يحل خلال شهر إبريل المقبل وهو أحد أشهر ذروة انتشار فيروس كورونا، وفقا لما أكده مسؤولو وزارة الصحة، لافتا إلى أن الفنادق أو المطاعم السياحية التي لن تلتزم بتطبيق كامل تلك الإجراءات سيتم توقيع جزاءات عليها تبدأ من غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه مع الإغلاق الإداري لمدة أسبوع على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مشددا على استمرار عدم السماح بتقديم الشيشة بالفنادق والمطاعم السياحية خلال الشهر الكريم.

وشدد المصدر على توقعه بأن يشهد عيدالفطر إلغاء كل الاحتفالات والفعاليات والحفلات الثقافية والفنية داخل المنشآت السياحية والفندقية أسوة بما تم ليلة رأس السنة، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لحماية المواطنين المصريين والسياح الأجانب فضلا عن العاملين بالمنشآت السياحية من الإصابة بفيروس كورونا.