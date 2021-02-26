تفاصيل أول صلاة للبابا تواضروس بالعاصمة الإدارية بعيدا عن عيد الميلاد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لأول مرة، الصلاة داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي السبت والأحد الموافقين 6 و7 مارس، طقس سيامة الأساقفة الجدد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيدا عن صلوات عيد الميلاد المجيد التي كان البابا يصلي فيها قداسها الرئيسي بداية كل عام بكاتدرائية ميلاد المسيح منذ افتتاحها في 2018.

تعليمات حضور الصلوات

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، سيصلي يوم السبت 6 مارس، في الساعة الثالثة عصرا، صلوات عشية سيامة الأساقفة الجدد، بكاتدرائية ميلاد المسيح، ولن يسمح بدخول الكاتدرائية بعد الساعة الثانية ظهرا، كما يصلي البابا قداس السيامة يوم الأحد 7 مارس الساعة 8 صباحا بالكاتدرائية ذاتها، ولن يسمح بالدخول بعد الساعة 7 صباحا، وأنه ممنوع دخول الكاميرات نهائيا أو أي نوع من أنواع التصوير داخل الكاتدرائية في هذين اليومين، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد منها ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحفاظ على مسافات آمنة وقت الدخول والخروج وأثناء الجلوس، حيث سيتم تحديد أماكن للجلوس، وأنه على من يشعر بأي أعراض تعب أو ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض برد عدم الحضور للصلوات.

الأساقفة الجدد

ومن المقرر أن تشمل الرسامات الجديدة داخل الكنيسة: «تجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا وتوابعها، وتجليس الأنبا ساويرس على ديري الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، وسيامة الراهب القمص إغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، والراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق المنيا، وسيامة الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفا عاما في أفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لكنائس عزبة النخل، والراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفا عاما لإيبارشية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القس ماتيروس أفامينا أسقفا عاما لكنائس عين شمس والمطرية».