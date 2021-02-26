طريقة التقديم لشغل وظيفة مهندس بشركات مياه الشرب بجميع المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رغبتها للتعاقد مع مهندس إدارة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية والأولوية بكل محافظة لأبنائها.

مسمى الوظيفة

مهندس إدارة تنفيذ مشروعات

شروط شغل وظيفة مهندس مشروعات

- حاصل على بكالوريوس هندسة مدني، ميكانيكا، كهرباء من أحدى الجامعات المصرية.

- حاصل على شهادة PMP))Project management professional أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة تنفيذ المشروعات «متضمنة 3 سنوات على الأقل خبرة في مجال إدارة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي».

- خبرة في كتابة التقارير الفنية والوثائق الخاصة بالمشروع «جداول البيانات، المخططات، الرسومات، الخرائط».

المهارات المطلوبة لوظيفة مهندس مشروعات

- مهارة عالية في الأتصال بذوي الصلة.

- مهارة العمل بمفرده.

مهارة التحليل.

- مهارة العمل تحت ضغط.

- مهارة إدارة الوقت.

- مهارة إدارة الجودة.

- مهارة إدارة التكاليف.

- إجادة تامة لبرامج إدارة تنفيذ المشروعات المختلفة.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المتقدمين استيفاء نموذج طلب الالتحاق مع ضرورة إرفاق السيرة الذاتية، وذلك في موعد أقصاه 27 فبراير 2021 من تاريخ الإعلان وسوف يخطر المستوفون لشروط الاختيار بموعد ومكان إجراء المقابلة الشخصية.

رابط التقديم للوظيفة

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