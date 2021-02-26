أطباء العامرية ينقذون مصابا من الموت بترقيع أغشية المخ والجمجمة

نجح مجموعة من أطباء الإسكندرية، في إنقاذ مواطن من الموت المحقق، إثر إصابته في حادث أسفر عن كسر بالجمجمة ومحجر العين العلوى الأيمن وقطع بأغشية المخ، حيث أجرى جراحو مستشفى العامرية العام جراحة عاجلة دامت لأربع ساعات متواصلة.

وقال الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير عام مستشفى العامرية العام، إن المستشفى استقبل المصاب، أمس الأول، عقب تعرضه لحادث طريق نتج عنه كسر بالجمجمة ومحجر العين العلوى الأيمن وقطع بأغشية المخ حيث تم حجزه فى نفس اليوم بالعناية المركزة وفى اليوم التالي تم نقله للعناية المتوسطة ثم قسم الرجال لتحضيره لإجراء العملية.

وأوضح أنه خضع لجراحات دقيقة فى كل التخصصات حيث تم إجراء عملية جراحية كبرى بالمستشفى للمريض وبالتنسيق مع أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء جراحة الوجه والفكين.

وأشار إلى تمكن الطاقم الطبي من رفع الجزء «المنخسف»، من عظام الجمجمة وإصلاح أغشية المخ وترقيعها وإصلاح محجر العين بواسطة تركيب شبكة وتثبيتها بواسطة مسامير متناهية الصغر.

وأكد أن حالة المريض مستقرة ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة حالياً بقسم الرجال، موجها الشكر للفريق الطبى، لافتاً إلى أنه تم إجراء العملية بواسطة أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء جراحة الوجه والفكين الدكتور أحمد الزبيق والدكتور كريم رزيقة والدكتور أحمد هشام، والتخدير عبر الدكتور محمود جمال.