«صحة المنوفية»: الأحد.. فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت صحة المنوفية، بقيادة الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، الأحد المقبل، وتشمل تطعيم الأطفال من سن يوم وحتي خمس سنوات للمصرين وغير المصريين ف القترة من 28 فبراير الجاري، وحتي 3 مارس المقبل .

فرق ثابته ومتحركة للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأكدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يتم تنفيذها من خلال فرق ثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة وأخرى متحركة لضمان وصول التطعيم لجميع الأطفال بصورة آمنة وفعالة.

قافلة طبية مجانيه لعلاج 1136 مواطن

علي صعيد متصل، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية اسطنها بمركز الباجور علي مدار يومين بحضور الدكتور معتمد يوسف، مدير إدارة الباجور الصحية، وضمت القافلة العلاجية جميع التخصصات الطبية «باطنة وجراحة وأطفال وأسنان وجلدية وعظام وأنف وأذن وحنجرة ونساء وتوليد ورمد وتنظيم أسرة»، فضلا عن معمل للتحاليل الطبية والكشف والأشعة .

وأوضحت الدكتورة الشيماء شفيق، أنه تم الكشف علي إجمالي عدد 1136 مواطن بالقافلة العلاجية، حيث تم إجراء التحاليل الطبيه اللازمة لعدد 55 حالة، وأشعة لإجمالي عدد 24 حالة، والكشف المبكر للأمراض المزمنة لعدد 21 حالة وتحويل عدد 3 حالات للمستشفى لعمل اللازم لهم، مؤكدة أن صرف العلاج يتم بالمجان .

كما ضمت القافلة الطبية المجانية، عمل ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين المترددين علي القافلة العلاجية علي مدار اليومين للتعريف بفيروس كورونا وأعراضة وكيفية الحماية منه بالإضافة إلي العديد من الموضوعات التي تتعلق بأمور الحياة اليومية .