تشييع «مستريح المنوفية» المنتحر.. وانقسام الأهالي حول الديون

شيع العشرات من أبناء قرية «زوير»، التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، ظهر اليوم الخميس، جنازة «م. ع. أ.»، مالك مجموعة معارض سيراميك، والمعروف إعلامياً باسم «مستريح المنوفية»، والذي أقدم على الانتحار أمس الأربعاء، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بمدينة السادات بدفن الجثة، بعد ورورد تقرير الصفة التشريحية من الطبيب الشرعي.

خلافات على سداد الديون

وطالب عدد من الأهالي أسرة رجل الأعمال المنتحر بسداد المبالغ المالية التي دفعوها إليه، فيما أوضح البعض الآخر أنهم سامحوه على المبالغ التي أخذها منهم، بعد معرفتهم بوفاته، بينما أثار البعض الجدل أثناء دفن الجثمان، حيث طلبوا رؤية الجثة، والتأكد من أنه نفس الشخص الذي نصب عليهم.

وأكد «سامح عبدالعزيز»، أحد الأهالي من ضحايا «مستريح المنوفية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي المبالغ التي دفعها إلى رجل الأعمال، يبلغ 150 ألف جنيه لاستثمارها في تجارة السيراميك، مشيراً إلى أنه كان يشهد له الجميع بالاحترام، وكان يقوم بسداد الأرباح للمودعين بشكل منتظم، على مدار عدة سنوات، دون أي مشاكل، إلا أنه امتنع عن السداد مؤخراً فجأة، كما ترك قريته بمركز شبين الكوم، وانتقل للإقامة بمدينة السادات.

النيابة تصرح بدفن الجثة

وصرحت نيابة السادات، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، بدفن جثة رجل الأعمال المنتحر، بعد انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، فيما أكد «باسم شلبي»، محامي «مستريح المنوفية»، أن الطب الشرعي أكد عدم وجود شبهة جنائية، حيث تم نقل الجثة إلى قرية «زوير»، بدائرة مركز شبين الكوم، لدفنها في مقابر العائلة.

الانتحار شنقاً

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، العميد عبد الله جلال، بالعثور على جثة شخص يدعي «م. ع. أ.»، 39 سنة، بعدما أقدم على الانتحار بشنق نفسه، داحل إحدى الشقق السكنية، في حي الزيتون بالمنطقة الرابعة، في مدينة السادات، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السادات، حيث تم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة.