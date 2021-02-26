تعليم الفيوم تقرر إلغاء الإجازات قبل إجراء الامتحانات

أعلن الدكتور أكرم حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، انتظام العاملين في جميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها بالحضور للعمل يوميًا وطوال الأسبوع اعتبارًا من غدًا السبت، وحتى إنتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال «حسن»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، إنّه أمر بإلغاء جميع الإجازات الاستثنائية السابق منحها، ويستثنى من ذلك الموظف الذي يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث يمنح إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يومًا ويتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ انتظام العاملين بالمدارس سيعود فور انتهاء الامتحانات، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وفق آلية العمل بالفصل الدراسي الأول.

ولفت إلى أنّه شدد على ضرورة الاستمرار في إتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة مع التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته منعًا للتعرض للمسائلة القانونية، ويمنع دخول أي من المترددين دون ارتدائها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنّه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل المدارس واللجان، بدءًا من إلزام الطلاب بارتداء الكمامات، وتعقيم أيديهم قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى ترك مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب، مُشددًا على أنّه سيتم قياس حرارة الطلاب قبل دخولهم من باب المدرسة للتاكد من عدم ارتفاع حرارتهم.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، إدارات التوجيه المالي والإداري، والمتابعة، والصحة، والسلامة المهنية بالمديرية، وأقسامهم بالإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق التعليمات.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بعدم وجو امتحانات للصفوف الابتدائية الثلاث الأولى وذلك ضمن خطة التعليم الجديدة، فيما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأحد المُقبل 28 فبراير، بينما تبدأ امتحانات الصف الخامس 1 مارس المُقبل، أمّا الصف السادس فيبدأ امتحانه الثلاثاء 2 مارس.