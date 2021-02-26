تحويلات مرورية جديدة بالطريق الدائري لتنفيذ أعمال إنشائية في 6 أكتوبر

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر، في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق «البدرشين، القاهرة، والعين السخنة»، الأمر الذي يستلزم غلق كلي للطريق المشار إليه لمدة 25 يومًا بدايةً من اليوم حتى الاثنين 22 مارس المقبل، دون تعطيل للحركة المرورية.

وأكدت الإدارة، في بيان لها، اليوم، تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

- مركبات النقل «ذات الأحجام الكبيرة» القادمة من مدينة 6 أكتوبر تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولًا حتى الطريق الإقليمي استكمالًا حتى القاهرة والعين السخنة.

- المركبات الخاصة والنقل «ذات الأحجام الصغيرة» القادمة من مدينة 6 أكتوبر تسلك طريق الواحات وصولًا حتى الطريق الدائرى (القوس الغربي) واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

من جهتها، تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.