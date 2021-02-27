حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقت مع الأصدقاء المقربين منه، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» تستعرض «حظك اليوم» لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر الشمس مع القمر المكتمل يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر المكتمل معاكسان وقد تقلق اليوم بشأن علاقةٍ ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.