حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء لديه شخصية اجتماعية، ويحرص دائمًا على قضاء وقته مع الأشخاص المقربين منه.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» تستعرض «حظك اليوم» لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات، واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر يمنحك اليوم سحرًا، وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من مواليد 15 يونيو.