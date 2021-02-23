حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمناقشة مسائل عالقة، فقط اعتمد على روح الحذر في إدارة أي قضايا مهنية أو مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ يجعلانك مشرقا وساحرا وتخلق أجواءً إيجابية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان نضال الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يونيو.