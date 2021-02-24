حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يدفع فضول مولود برج الجوزاء للبحث عن كل شيء؛ ما يجعله يمتلك معلومات عن كل شيء حتى لو كانت قليلة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يعدك أن يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يعدانك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 مايو.